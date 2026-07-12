Missili iraniani contro due navi Teheran | Chiuso lo Stretto di Hormuz Nuovi raid Usa Sotto attacco Emirati Arabi Bahrein e Qatar – La diretta

Missili iraniani hanno colpito due navi nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo fino a nuovo avviso. La riapertura prevista dal Memorandum of Understanding di giugno è stata sospesa. Sono stati segnalati nuovi raid statunitensi e attacchi contro Emirati Arabi, Bahrein e Qatar. La situazione nello stretto rimane tesa con il passaggio marittimo bloccato.

Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo «fino a nuovo avviso», nonostante la sua riapertura fosse uno dei punti previsti dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Poco prima dell’annuncio, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha colpito con un missile la nave mercantile MV Gfs Galaxy, una portacontainer battente bandiera cipriota che stava tentando di attraversare lo Stretto. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani. Secondo Axios, gli attacchi hanno preso di mira «radar di sorveglianza aerea e marittima, depositi di missili e droni, siti di lancio e batterie missilistiche terra-aria». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

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Ripresi gli attacchi #Usa contro #Iran,come risposta ai missili iraniani su tre navi nello stretto di #Hormuz x.com

La più grande flottiglia di petroliere e altri vascelli singoli dalla nascita della guerra sta ora lasciando lo Stretto di Hormuz attraverso la via di navigazione dell'Iran, con 10 navi collegate al Giappone, tra cui 6 VLCC che trasportano ~12 milioni di barili di petrolio reddit

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Teheran chiude Hormuz e colpisce le navi. Nuovi raid UsaTeheran richiude lo Stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. ansa.it