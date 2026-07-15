Nella notte tra martedì e mercoledì, il Comando centrale statunitense ha condotto una serie di raid contro l'Iran, durati circa sette ore e conclusi poco prima dell'alba italiana. Durante l'operazione sono stati colpiti obiettivi nel Golfo Persico, tra cui aree vicino a Hormuz. Sono stati segnalati attacchi con bombe sulla regione e lanci di missili nel Golfo. La situazione ha causato tensioni nella regione e ha compromesso temporaneamente la tregua in atto.

Il Golfo Persico torna a bruciare. Nella notte tra martedì e mercoledì il Comando centrale statunitense (Centcom) ha condotto una nuova, massiccia ondata di raid contro l'Iran, durata sette ore e conclusasi poco prima dell'alba italiana. Nel mirino, come già nelle notti precedenti, decine di obiettivi militari nell'area dello Stretto di Hormuz e lungo la fascia costiera iraniana: siti missilistici, basi per droni, mezzi navali e sistemi di difesa costiera. Un'operazione, spiegano fonti americane, pensata per erodere ulteriormente la capacità di Teheran di minacciare il traffico mercantile e gli equipaggi civili che attraversano lo stretto. La rappresaglia iraniana non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, fuoco incrociato fa tremare la tregua. Bombe su Hormuz e missili nel Golfo

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