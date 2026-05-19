Da un'area nel Golfo, si riferisce che le forze armate iraniane hanno sfruttato la sospensione delle ostilità per dissotterrare e preparare nuovi lancia-missili balistici. Un rappresentante ha dichiarato che c'è una possibilità concreta di raggiungere un accordo, specificando che preferirebbe evitarlo bombardamenti aerei su larga scala. La situazione rimane tesa, con segnali contrastanti tra le parti coinvolte, mentre le operazioni militari e diplomatiche continuano a essere al centro delle notizie.

"Pare ci sia una buona possibilità di riuscire a trovare un accordo. Se possiamo farlo senza bombardare a tappeto, ne sarei molto felice". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando nella serata americana di lunedì alla Casa Bianca dopo aver annunciato con un post su Truth la decisione di sospendere l'attacco all'Iran. Di seguito le principali notizie della giornata: "L'Iran ha sfruttato il cessate il fuoco per dissotterrare i lanciamissili" - L'Iran avrebbe sfruttato il mese di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, dissotterrando e riposizionando i lanciatori di missili balistici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "I pasdaran hanno usato la tregua per dissotterrare i lancia-missili balistici"

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Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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