Iran nuovi raid Usa e risposta dei Pasdaran | missili contro basi americane nel Golfo torna la tensione su Hormuz

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Iran, mentre le forze dei Pasdaran hanno risposto lanciando missili contro basi americane nel Golfo. La tensione sulla regione di Hormuz si è riaccesa con queste azioni militari, che coinvolgono più paesi del Golfo e aumentano il livello di conflitto tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le motivazioni o i danni dei singoli attacchi.

È tornata ad aggravarsi la crisi tra Stati Uniti e Iran con una nuova serie di operazioni militari che hanno interessato il territorio iraniano e diversi Paesi del Golfo. Nella notte il Central Command statunitense ha annunciato nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, confermando successivamente che sono stati colpiti 90 obiettivi militari. Secondo quanto riferito da Axios, citando un funzionario americano, gli Stati Uniti hanno colpito due ponti ferroviari nel nord-est dell’Iran. Si tratta del primo attacco statunitense contro infrastrutture iraniane dopo il cessate il fuoco dello scorso aprile. Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno risposto affermando di aver colpito basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Iran, nuovi bombardamenti. Pasdaran rivendicano abbattimento caccia Usa

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