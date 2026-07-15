Ior Papa Leone completa rinnovo vertici | Giovanni Boscia nuovo dg

Il Consiglio di Sovrintendenza dello Ior ha approvato la nomina di Giovanni Boscia come nuovo direttore generale, con il supporto della Commissione Cardinalizia della Vigilanza. La scelta mira a rafforzare un sistema di vigilanza, strategia e gestione, con l’obiettivo di garantire trasparenza e stabilità all’istituto. La nomina si inserisce nel processo di rinnovo dei vertici avviato dal Papa.

“Un sistema di vigilanza, di indirizzo strategico e di gestione, e orientato a garantiretrasparenza e stabilità“. E’ questo ciò che la nomina diGiovanni Bosciacome nuovo direttore generale dello Ior rappresenta secondo il Consiglio di Sovrintendenza e approvata dalla Commissione Cardinalizia della Vigilanza dello Istituto per le Opere di Religione. Con la nomina di Boscia, finisce l’era diGian Franco Mammì, l’uomo che era stato scelto da Bergoglio. A dare l’annuncio è lo stesso istituto che ha sede nel Torrione Niccolò V dello Stato pontificio, che, in un comunicato, specifica che Boscia assumerà l’incarico il prossimo primo ottobre mentre Mammì concluderà il proprio mandato per raggiunti limiti d’età erimarrà in carica fino al 30 settembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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