Lo Ior fa utili record staccato il dividendo per papa Leone da 24 milioni di euro

Lo Ior ha approvato il bilancio 2025, segnando risultati finanziari senza precedenti. I dati mostrano un incremento degli utili rispetto agli anni precedenti, consentendo di staccare un dividendo di 24 milioni di euro destinato al papa. L’istituto ha inoltre comunicato di aver migliorato la propria situazione patrimoniale, con una crescita significativa delle entrate e degli utili netti. La decisione di distribuire il dividendo è stata approvata dall’assemblea degli azionisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lo Ior, l'Istituto per le opere di religione, approva il bilancio 2025 e fa registrare numeri record. I dati finanziari sono i migliori degli ultimi dieci anni: l'utile netto ha toccato i 51 milioni di euro, che ha portato il dividendo destinato a papa Leone XIV a 24,3 milioni di euro. La cedola.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bilancio 2025 dello Ior, 51 milioni di euro di utile, 24 milioni di dividendo al PapaL’Istituto per le Opere di Religione, più noto come Ior o Banca Vaticana, ha reso noti i risultati di esercizio del 2025. Ior, utile record nel 2025: 51 milioni e dividendo al Papa in forte crescitaL’Istituto per le Opere di Religione (Ior) chiude il bilancio 2025 con risultati record: utile netto a +55,5%, raccolta in crescita e oltre 24... Argomenti più discussi: Vaticano, utili record nel 2025 per lo Ior. E il dividendo per Papa Leone XIV sale a 24 milioni; Ior, utile record da 51 milioni e maxi dividendo al Papa: così la banca del Vaticano è diventata una macchina da profitti; IOR, effetto Papa Leone sulle finanze: utile a 51 milioni (ma ancora lontano dal record del 2012). Il bilancio; Bilancio 2025 dello Ior, 51 milioni di euro di utile, 24 milioni di dividendo al Papa. Lo IOR fa il boom di utili, il dividendo aumenta del 76% e maxi cedola da 24 milioni per Papa Leone La banca vaticana chiude il 2025 con profitti a +55,5% e una raccolta di 5,9 miliardi. Una macchina macina-utili al servizio esclusivo della Chiesa e delle sue x.com Ior, boom di utili. Il dividendo aumenta del 76% e maxi cedola da 24 milioni per Papa LeoneL'istituto per le Opere di Religione (Ior) ha pubblicato la quattordicesima edizione del Rapporto Annuale contenente il Bilancio d'Esercizio 2025: ... affaritaliani.it