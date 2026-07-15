ior giovanni boscia nuovo direttore generale

L’Istituto delle Opere di Religione ha annunciato che Giovanni Boscia sarà il nuovo direttore generale a partire dal primo ottobre.

L’Istituto delle Opere di Religione annuncia la nomina di Giovanni Boscia come prossimo direttore generale che assumerà l’incarico il primo ottobre. Deliberata dal Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto e approvata dalla Commissione cardinalizia di vigilanza dello IOR, “la nomina – si legge in un comunicato - riflette un sistema di governance solido, fondato sulla chiara distinzione tra gli organi di vigilanza, di indirizzo strategico e di gestione, e orientato a garantire trasparenza e stabilità”. Resterà in carica fino al 30 settembre Gian Franco Mammì che, dopo undici anni, concluderà il proprio mandato per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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