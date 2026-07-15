Un giovane di 26 anni, con diploma di perito informatico, ha denunciato un licenziamento ritenendolo ingiusto. Secondo la sua versione, è stato licenziato perché considerato grasso, cosa che lui nega, affermando di essere semplicemente rotondetto. Ha deciso di chiedere i danni, contestando la motivazione del suo allontanamento dal posto di lavoro. La vicenda è al centro di un procedimento legale.

«Non sono filiforme, ma neanche grasso. Sono rotondetto, ma questo non significa che non posso lavorare e non è un motivo per licenziarmi». Cosimo Balestra ha 26 anni e un diploma di perito informatico. Lavorava per la Blucredia, azienda di Crispiano (Taranto) con interessi nell’edilizia e impiantistica. Tra le tante ragioni per le quali un contratto di lavoro non viene rinnovato, mai finora s’era sentita, quella legata al peso per un impiego da svolgere in ufficio. In ufficio non c’è mai andato? «No, per il semplice motivo che non esiste una sede di Blucredia. Ero stato assunto dall’azienda di Crispiano come impiegato con un contratto da metalmeccanico, pur avendo conseguito il titolo di perito informatico». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Io, licenziato perché ritenuto grasso. Ma questo non è giusto». Cosimo Balestra passa al contrattacco e chiede i danni

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