Il gip ha interrogato Salim El Koudri, che ha affermato di ritenersi in carcere senza colpa. La procura di Modena ha presentato richiesta di convalida dell’arresto e di mantenimento in carcere, senza chiedere l’aggravante per terrorismo. El Koudri non ha risposto alle domande del giudice, ripetendo che ritiene ingiusto essere detenuto. La procura ha deciso di non chiedere l’applicazione di una misura più severa legata a un’accusa di terrorismo.

La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli che lo difende, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, "gli vengono contestate solo le lesioni gravissime". Lu intanto tace. Davanti al gip El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - El Koudri non risponde al gip: "Ma è giusto che io sia in carcere". E la procura non chiede l'aggravante per terrorismo

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