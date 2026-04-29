Nell'ultima intervista, Michelle Hunziker ha parlato della sua attuale relazione con Giulio Berruti, affermando di essere felice e di lasciarsi andare. Ha anche descritto Eros come la persona migliore che conosca e ha precisato che tra loro c’è un rapporto di grande affetto, paragonandolo a quello tra fratelli. La showgirl è protagonista sulla copertina di questa settimana di Chi, in edicola con un approfondimento sulla sua vita e il suo nuovo impegno televisivo.

Roma – Sul numero di Chi in edicola questa settimana la copertina è dedicata a Michelle Hunziker, che dal 29 aprile conduce su Canale 5 ' Tim Battiti Live Spring '. "La musica fa parte della mia vita da sempre. Mio padre suonava il pianoforte, mio fratello ha studiato al Conservatorio, in famiglia sappiamo tutti cantare". Michelle parla approfonditamente dei rapporti con gli uomini della sua vita. " Eros Ramazzotti è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Michelle Hunziker: “Felice con Giulio Berruti, mi sto lasciando andare. Eros è la persona migliore che conosca, siamo come fratelli”

Notizie correlate

Michelle Hunziker parla di Giulio Berruti: “Con lui mi sto lasciando andare, sono felice e posso dirlo”Michelle Hunziker ha parlato apertamente della storia d'amore con Giulio Berruti, a cui è legata da alcuni mesi: "Sono felice, mi sto lasciando...

“Con Giulio Berruti ho lasciato andare tutte le corazze. Eros Ramazzotti? Guai a chi me lo tocca”: così Michelle HunzikerMichelle Hunziker si racconta sulle pagine del settimanale “Chi”, in occasione del suo nuovo impegno televisivo su Canale 5 con Tim Battiti Live...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Michelle Hunziker e l'amore oggi: Sono felice; Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla storia con Giulio Berruti: Sono molto felice; Michelle Hunziker conferma l'amore per Giulio Berruti: Sono felice. Accanto voglio una persona risolta; Michelle Hunziker, le prime parole su Giulio Berruti. Su Eros: Come fratelli.

Michelle Hunziker: Felice con Giulio Berruti, mi sto lasciando andare. Eros è la persona migliore che conosca, siamo come fratelliLa conduttrice presente dal 29 aprile Tim Battiti Live Spring: Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me ... quotidiano.net

Michelle Hunziker parla di Giulio Berruti: Con lui mi sto lasciando andare, sono felice e posso dirloMichelle Hunziker ha parlato apertamente della storia d'amore con Giulio Berruti, a cui è legata da alcuni mesi: Sono felice, mi sto lasciando andare ... fanpage.it

«Ho imparato che quando sei felice lo puoi comunicare». Michelle Hunziker, dopo aver condiviso qualche scatto insieme a Giulio Berruti sui social e aver accennato alla sua situazione sentimentale a Verissimo (senza fare nomi), ora si lascia andare e parla a - facebook.com facebook

È iniziato il conto alla rovescia… #TIMBattitiLive Spring Con Michelle Hunziker e Alvin, da mercoledì 29 aprile su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com