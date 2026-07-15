A Fano, il sindaco ha annunciato che il progetto Agrofutura sarà implementato nelle scuole per insegnare alimentazione sana. L’iniziativa mira a promuovere corretti stili di vita tra gli studenti. Il Comune ha un tavolo economico che coinvolge le associazioni di categoria, dove si discutono anche queste tematiche. La collaborazione tra istituzioni e associazioni mira a favorire l’educazione alimentare nelle scuole.

" Agrofutura è una preziosa opportunità di incontro e di dialogo, che accogliamo con piacere", dichiara il sindaco di Fano, Luca Serfilippi. "Come Comune, abbiamo un tavolo economico che accoglie tutte le associazioni di categoria, e spesso ci confrontiamo sulle problematiche da affrontare". La prima sfida "è quella dei cambiamenti climatici, che determina una grande incertezza del mercato e la fluttuazione dei prezzi. Tra annate più o meno difficili, senza il supporto degli enti sovraordinati, il settore crollerebbe drasticamente. Chi però ha adottato delle innovazioni tecnologiche grazie anche al supporto delle Regione Marche e delle opportunità dell’Unione Europea sta resistendo meglio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Quotidiano.net - Investire sull’educazione. L’alimentazione sana si impara anche a scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

campagna di educazione alimentare e ambientale

Notizie e thread social correlati

Cortona, l’educazione stradale si impara a scuola. La Polizia locale incontra i bambiniA Cortona, la Polizia locale sta organizzando incontri nelle scuole primarie per insegnare ai bambini le regole della strada.

Leggi anche: FOTO/ Sana alimentazione e attività fisica, si chiude il ‘Progetto Quadrifoglio”

Temi più discussi: Investire sull’educazione. L’alimentazione sana si impara anche a scuola; Taglio del nastro al micronido di Prascorsano: Così investiamo sull’educazione; Se investire è come giocare alla Nintendo; Sicilia: concluso il convegno regionale Scuola: quando il disagio chiede ascolto.

Investire nelle nuove generazioni è il modo migliore per formare cittadini consapevoli del valore del Servizio Sanitario Nazionale. Mancano 4 giorni: aiutaci a raggiungere l'obiettivo di portare l'educazione alla salute nelle scuole italiane. Grazie ideaginger.it/ x.com

Investire sull’educazione. L’alimentazione sana si impara anche a scuolaAgrofutura è una preziosa opportunità di incontro e di dialogo, che accogliamo con piacere, dichiara il sindaco di Fano, ... ilrestodelcarlino.it

Educazione fisica arricchita: a scuola per muoversi, pensare e convivereL’educazione fisica a scuola non serve solo a fare movimento, ma può diventare uno strumento potente per aiutare bambini e ragazzi a crescere in modo completo: fisicamente, mentalmente ed ... gazzetta.it