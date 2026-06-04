Si è concluso ieri il “Progetto Quadrifoglio” con un evento a “Villa Serenitas”. Durante la giornata, sono state presentate attività sulla sana alimentazione e l’attività fisica, coinvolgendo partecipanti di diverse età. Sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati organizzati momenti di confronto. La manifestazione ha visto anche dimostrazioni pratiche di esercizi e consigli nutrizionali, con la partecipazione di esperti del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri mattina si è svolto, presso “Villa Serenitas”, l’evento conclusivo del Progetto Quadrifoglio, un’importante iniziativa dedicata alla promozione di corretti stili di vita che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, attraverso attività finalizzate alla diffusione della cultura della sana alimentazione e dell’attività fisica. Il progetto, frutto della collaborazione tra ASL BN e Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, rappresenta un’azione concreta di prevenzione e sensibilizzazione volta a favorire il benessere delle nuove generazioni. Un ringraziamento al Direttore Generale dell’ASL di Benevento, dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Sana alimentazione e attività fisica, si chiude il ‘Progetto Quadrifoglio”

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