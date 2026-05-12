Cortona l’educazione stradale si impara a scuola La Polizia locale incontra i bambini

A Cortona, la Polizia locale sta organizzando incontri nelle scuole primarie per insegnare ai bambini le regole della strada. Le lezioni sono rivolte agli studenti delle scuole elementari e prevedono attività pratiche e spiegazioni sui comportamenti sicuri da adottare durante gli spostamenti a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale fin dalla giovane età.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – . Progetto per la sicurezza dei piccoli pedoni e futuri guidatori: 15 classi coinvolte. Oggi sono piccoli pedoni, domani saranno dei guidatori. Nell'ambito del progetto di educazione stradale e di legalità coordinato dalla Prefettura di Arezzo, la Polizia locale di Cortona, anche quest'anno, ha organizzato un programma di incontri nelle scuole, grazie alla disponibilità del proprio personale. Quest'anno il programma di educazione stradale ha coinvolto 15 classi delle scuole primarie (primo anno) e dell'infanzia di Camucia, Cortona, Fratta, Cegliolo, Centoia, Pergo e Monsigliolo con la partecipazione attiva di un agente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, l’educazione stradale si impara a scuola. La Polizia locale incontra i bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un anno di attività della Polizia Locale a Montopoli: sanzioni, ma anche educazione stradaleL'amministrazione comunale di Montopoli ha pubblicato un report sull'attività 2025 della Polizia Locale, al fine di raccogliere in numeri interventi... Il progetto della polizia locale per l’educazione stradale (e legale) delle persone con disabilitàDue incontri dedicati alla legalità e all'educazione civica dei cittadini più fragili. Argomenti più discussi: L’educazione stradale si impara a scuola. La Polizia locale incontra i bambini; Ragazzi disabili a bordo dei bolidi da rally. Torna Un giorno per Noi allo stadio; Aci tra inclusione, disabilità e motori: torna Un giorno per Noi. Educazione stradale in classe, il ministero mette in sospeso l’attività formativa della piattaforma onlineAttenzione: per l’anno scolastico 2025-2026 l’offerta formativa di Edustrada è sospesa. Anzi passano meno di ventiquattr’ore e si parla di offerta formativa di Edustrada in corso di definizione. ilfattoquotidiano.it