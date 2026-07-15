Una scritta con l’orario 10:12 è stata trovata su un muro vicino alla sede del Pd, a 500 metri da piazza della Loggia. Sopra un cestino della spazzatura, i numeri corrispondono all’ora dell’esplosione del 28 maggio 1974, quando una bomba nascosta causò otto morti e oltre cento feriti. La scritta è stata definita un’intimidazione e una provocazione.

Brescia – La scritta 10:12, sopra un cestino della spazzatura, a 500 metri da piazza della Loggia. Una ferita che si riapre, perché quei due numeri tracciati sulla sede del Pd indicano esattamente l’ora dell’esplosione della bomba, nascosta dentro un cestino, che il 28 maggio 1974 provocò 8 morti e più di 100 ferit i. « La più ignobile provocazione – spiega Roberto Cammarata, segretario cittadino –. Oltre che un oltraggio alle vittime e a tutta la nostra città, quella scritta è una chiara intimidazione a chi, come il Pd, è da sempre impegnato contro ogni recrudescenza del neofascismo in qualsiasi forma si riproponga. Diciamo a piena voce ai responsabili di questa vigliaccata: non ci intimorite». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intimidazione sul muro del Pd, l’ora della strage di piazza Loggia: “La più ignobile provocazione”

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