Brescia sul muro della sede PD la scritta 10.12 | oltraggio alla memoria della Strage della Loggia

Notizia in breve

A Brescia, sulla parete esterna della sede del Partito Democratico, è stata scritta la data “10:12”. La scritta è stata interpretata come un oltraggio alla memoria della Strage della Loggia, avvenuta nel 1974. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La scritta è stata subito rimossa e non sono stati segnalati danni alla struttura. Nessuna persona è stata ancora fermata in relazione all’episodio.