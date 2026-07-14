Brescia sul muro della sede PD la scritta 10.12 | oltraggio alla memoria della Strage della Loggia
A Brescia, sulla parete esterna della sede del Partito Democratico, è stata scritta la data “10:12”. La scritta è stata interpretata come un oltraggio alla memoria della Strage della Loggia, avvenuta nel 1974. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La scritta è stata subito rimossa e non sono stati segnalati danni alla struttura. Nessuna persona è stata ancora fermata in relazione all’episodio.
Brescia, 14 luglio 2026 – Uno sfregio alla memoria condivisa. Viene interpretata così la scritta "10:12" apparsa sul muro esterno della sede cittadina del Partito Democratico di Brescia. Si tratterebbe, secondo quanto viene denunciato dal segretario cittadino del Partito Democratico Roberto Cammarata, di un riferimento all'ora dell'esplosione della bomba di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, l'attentato neofascista in cui morirono otto persone e oltre cento rimasero ferite. La scritta – in piccoli caratteri spray neri – è comparsa sopra un cestino dei rifiuti, particolare che, secondo il Pd, richiamerebbe il luogo in cui fu collocato l'ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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