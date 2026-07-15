Tre persone sono state intercettate durante controlli sulla zona costiera, condotti in risposta a un aumento di episodi di violenza nello scalo ferroviario di Porto San Giorgio. Le operazioni hanno coinvolto aree considerate sensibili, con l’obiettivo di monitorare possibili attività illecite. Non sono stati segnalati arresti o denunce in questa fase. I controlli proseguiranno in modo continuo nelle aree a rischio, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

A seguito del recente incremento di episodi di violenza che hanno interessato lo scalo ferroviario di Porto San Giorgio (come, ad esempio, il pestaggio avvenuto il 3 giugno scorso ad opera di quattro ragazzi magrebini ai danni di un uomo che chiedeva loro di lasciare in pace la figlia e che, alla fine, è stato trasportato al pronto soccorso dove ha ricevuto un referto con 15 giorni di prognosi, ndr), la questura di Fermo ha disposto una decisa intensificazione dei servizi di controllo. Proprio nel quadro di questi mirati interventi, volti a contrastare la criminalità e a verificare la regolarità dei cittadini stranieri sul territorio, gli agenti della squadra volante hanno rintracciato e identificato tre irregolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intercettati tre irregolari. Controlli sulla zona costiera: "Monitoriamo aree sensibili"

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