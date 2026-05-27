Controlli a tappeto tra centro e litorale | in stazione fermati tre stranieri irregolari con decreto di espulsione

Durante il fine settimana, i Carabinieri di Ravenna hanno effettuato controlli a tappeto tra il centro e il litorale. In stazione sono stati fermati tre stranieri irregolari, tutti con un decreto di espulsione in corso.

Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. L'attenzione è stata focalizzata sulle aree sensibili della città e della costa interessate in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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