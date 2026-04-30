Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo la fascia costiera di Eboli, con l’obiettivo di mantenere ordine e sicurezza nella zona. Durante le operazioni sono state applicate due misure di Daspo urbano nei confronti di due donne, che sono state allontanate dai luoghi pubblici per motivi legati al rispetto delle norme vigenti. L’attività prosegue con verifiche mirate sul territorio.

Prosegue il monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e decoro urbano. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio a Eboli, in particolare lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, dove nelle ultime ore sono stati intensificati i servizi di vigilanza. Controlli interforze sul territorio. Le operazioni sono state condotte dalla Polizia Municipale in collaborazione con i Carabinieri, impegnati in un’attenta attività di monitoraggio finalizzata a garantire sicurezza e decoro urbano. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato due donne dedite all’attività di prostituzione. Nei loro confronti è stato adottato un provvedimento di Daspo urbano.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Eboli, controlli sulla fascia costiera: Daspo urbano per due donne

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