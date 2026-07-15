Inter già individuato il sostituto di Khalaili | che nome

L'Inter ha individuato il sostituto di Khalaili come esterno destro. La società aveva pianificato l'acquisto per 25 milioni più bonus, ma il trasferimento è stato bloccato dal Coni dopo le visite mediche. Ora si cerca un nuovo giocatore per completare la rosa in vista della prossima stagione. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti.

La società nerazzurra è al lavoro per prendere un nuovo esterno destro: ecco le ultimissime in vista della prossima stagione. Sembrava tutto fatto per l’acquisto di Anan Khalaili per 25 milioni di euro più bonus, ma alla fine il Coni ha imposto lo stop dopo le visite mediche dei giorni scorsi. E ora l’ Inter si ritrova costretta a cambiare obiettivo per andare a rinforzare la fascia destra a disposizione di Chivu. Anan Khalaili per le visite mediche al CONI – Foto Calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ultima idea del presidente Marotta sarebbe Diop Tehuti Djed-Hotep Spence, meglio noto come Djed Spence, laterale del Tottenham e della nazionale inglese classe 2000. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Inter sceglie Khalaili: resta un ultimo ostacolo

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