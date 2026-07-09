L’Inter ha concluso l’accordo con il club belga per il trasferimento di Anan Khalaili, che sostituirà Dumfries. Il giocatore israeliano, che ha segnato in Champions League contro l’Atalanta, arriva dall’Union Saint-Gilloise. L’affare si è definito con cifre e dettagli ancora non resi noti. Khalaili, che gioca anche nella nazionale israeliana, è ormai un nuovo elemento del reparto difensivo nerazzurro.

L’erede di Denzel Dumfries gioca nella nazionale israeliana e arriva dall’Union Saint – Gilloise. L’Inter ha trovato l’accordo con il club belga per portare a Milano Anan Khalaili, cercato anche dal Napoli, è ormai virtualmente un nuovo giocatore nerazzurro. I campioni d’Italia hanno aumentato l’offerta di 20 milioni di euro più bonus presentata qualche giorno fa, salendo a 25 più bonus. Offerta ritenuta soddisfacente dal club belga. L’esterno destro – 22 anni – dovrebbe aggregarsi al gruppo a metà della prossima settimana, quando la squadra di Chivu si troverà per iniziare la preparazione della prossima stagione. Khalaili sosterrà le visite mediche venerdì, poi le firme con l’Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter ha il sostituto di Dumfries: è fatta per Khalaili, l’israeliano che in Champions League ha punito l’Atalanta. Cifre e dettagli

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L' INTER HA SCELTO IL SOSTITUTO DI DUMFRIESE' KHALAILI

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. @Inter, presentata l’offerta per Khalaili intorno ai 20 milioni: l’Union Saint-Gilloise ne chiede 30, perciò servirà un rilancio. Il giocatore ha comunicato al club belga di voler giocare con i nerazzurri @SkySport x.com

Le loro qualità sono eccellenti e li valuto entrambi molto positivamente. Quello su cui non sono convinto è passare una stagione intera nel ruolo centrale della difesa a tre dell'Inter. I difetti di Akanji si vedono di più lì, mentre Solet ha raramente, se non mai, gio reddit

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