Cambiaso-Juve prove di addio | già individuato il sostituto

L'esterno della nazionale italiana potrebbe lasciare la Juventus in estate. La società ha già individuato un possibile sostituto. Le trattative e le decisioni sono in fase avanzata, ma non sono stati resi pubblici dettagli specifici. Non sono stati forniti tempi ufficiali né conferme definitive sulla partenza o sull'acquisto. La situazione rimane in evoluzione e dipende da sviluppi futuri nel mercato dei trasferimenti.

L’esterno della Nazionale italiana potrebbe salutare la Continassa in estate: ecco le ultime che arrivano da Torino. Viene da una stagione altalenante in cui ha fatto vedere cose buone e altre meno positive e in estate Andrea Cambiaso potrebbe davvero salutare la Juventus dopo tre stagioni. Luciano Spalletti non lo considera intoccabile e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sembra intenzionata a privarsene in caso di offerta importante. Comolli (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Ma chi prenderebbe il posto di Cambiaso in caso di addio? Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, il prescelto sarebbe Djed Spence, laterale inglese classe 2000 di proprietà del Tottenham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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