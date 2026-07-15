Inter Curtis Jones resta l’obiettivo | il Liverpool resiste ma i nerazzurri preparano il rilancio
L'Inter sta valutando un nuovo tentativo per acquistare Curtis Jones dal Liverpool. La trattativa tra le due squadre è in fase avanzata, con il club nerazzurro che si prepara a rilanciare l'offerta. Il Liverpool, invece, resiste alla cessione del centrocampista, che rappresenta uno degli obiettivi principali dell’Inter per rinforzare la mediana. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni tra le parti, con l’Inter che continua a monitorare attentamente la situazione.
di Alberto Petrosilli La trattativa entra nel vivo: Marotta valuta un nuovo assalto per convincere il Liverpool a cedere Curtis Jones. L’ Inter continua a seguire con grande attenzione Curtis Jones, individuato come uno dei principali rinforzi per il centrocampo. Il talento inglese, in scadenza di contratto con il Liverpool il 30 giugno 2027, resta al centro di una trattativa tutt’altro che semplice. Il club inglese, infatti, non intende scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro, ritenendo il classe 2001 un elemento fondamentale della rosa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo le ultime indiscrezioni, non trovano conferma le voci provenienti dall’Inghilterra su una presunta offerta dell’Inter da 32 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Il nome Curtis Jones che complica i piani dellInter
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Il Liverpool non prende in considerazione offerte da 25+5 o 30+2 per Curtis Jones: la richiesta resta di 40 mln. Nessuna nuova offerta dall’Inter, che lo segue da gennaio, ma la trattativa è in salita. Il nuovo tecnico dei Reds vuole inoltre trattenerlo [ @Fabriz x.com
Curtis Jones-Inter, strada in salita. Il #Liverpool non tratta: niente formule da 25+5 o 30+2, la richiesta resta di 40 milioni. Al momento non ci sono nuove offerte dell’#Inter e il nuovo tecnico dei #Reds vuole trattenere il centrocampista. Fabrizio Romano facebook
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