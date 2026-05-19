L’Inter ha individuato nel centrocampista del Liverpool il principale obiettivo di mercato. La società nerazzurra ha già iniziato a contattare l’agente del giocatore, ma il trasferimento dipende dalla volontà del club inglese. La trattativa si sviluppa in modo riservato e non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla richiesta economica dei Reds. La volontà di rinforzare la mediana è chiara, ma la possibilità di portare a termine l’affare dipenderà dalle trattative tra i due club.

di Alberto Petrosilli Contatti avviati con il giocatore: tutto dipende dalla richiesta del Liverpool. Curtis Jones vuole il trasferimento all’Inter. L’Inter ha individuato il primo grande obiettivo per rinforzare il centrocampo della prossima stagione: il nome in cima alla lista è quello di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool continua a piacere molto alla dirigenza nerazzurra, che già nella scorsa finestra invernale aveva provato a capire i margini dell’operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Fabrizio Romano, il gradimento dell’Inter nei confronti del giocatore è rimasto altissimo e i contatti tra le parti non si sarebbero mai interrotti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, Curtis Jones è la priorità per il centrocampo: i nerazzurri preparano l’assalto

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L'Inter vuole Curtis Jones, è un obiettivo dei nerazzurri ed è molto in alto sulla lista: era già vicino a gennaio, lui aveva aperto al trasferimento. L'Inter c'è ancora ed è pronta ad attaccare: dipenderà tutto dal prezzo che farà il Liverpool. Jones è in scadenza nel 2 x.com

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