Inter sfida da 10 milioni per Curtis Jones | il Liverpool resiste

L'Inter ha aperto una trattativa per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, con un'offerta da 10 milioni di euro. Il club inglese ha resistito alla proposta, mantenendo il giocatore. Resta da definire il ruolo che il nuovo acquisto avrà in squadra e le modalità di inserimento nel modulo di gioco, dopo il colloquio tra il giocatore e il nuovo allenatore, che dovrà decidere come impiegarlo nel reparto mediano.

Come cambierà il centrocampo nerazzurro con l'arrivo di Jones? Quale ruolo gli assegnerà Andoni Iraola dopo il colloquio decisivo? Perché il Liverpool non vuole cedere il giocatore a meno di 10 milioni? Chi prenderà il posto di Jones se l'affare dovesse saltare??? In Breve Scarto di 10 milioni di euro tra offerta Inter e richiesta Liverpool. Contratto di Jones con i Reds in scadenza a giugno 2027. Incontro decisivo tra il giocatore e il nuovo allenatore Andoni Iraola. Ar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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