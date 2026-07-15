Gli esperti avvertono che gli integratori a base di erbe possono causare danni al fegato. Il mercato del benessere ha visto un aumento significativo di prodotti come integratori botanici, vitamine e altri supplementi naturali. Tuttavia, gli specialisti sottolineano che la presenza di ingredienti naturali non garantisce l'assenza di rischi per la salute.

Naturale non significa innocuo Secondo gli epatologi, il mercato del benessere è cresciuto enormemente negli ultimi anni, insieme al consumo di integratori botanici, vitamine e prodotti «wellness». Il problema è che molti consumatori considerano questi preparati innocui e li assumono senza consultare il medico, mentre alcune sostanze possono provocare effetti tossici sul fegato, soprattutto se utilizzate ad alte dosi o per periodi prolungati. Gli ingredienti che richiedono particolare attenzione Fra gli esempi citati dagli specialisti figurano gli integratori a base di curcuma ad alta concentrazione. Diversamente dalla spezia utilizzata in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Integratori a base di erbe, l'allarme degli esperti e i rischi di danni al fegato associati a ingredienti naturali specifici

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Holior Wormwood Black Walnut Cloves Review: Scam Or Real Supplement To Flush Out Parasites

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