Negli ultimi mesi si è osservato un aumento nell'utilizzo di paracetamolo tra gli adolescenti, in particolare tra gli utenti più giovani di TikTok. Un numero crescente di giovani assume dosi elevate del farmaco, spesso senza supervisione medica, con il rischio di danni al fegato e al sistema nervoso. Le autorità sanitarie stanno monitorando questa tendenza, che si manifesta come una sfida legata alla sicurezza e alla consapevolezza sui rischi legati all'abuso di farmaci.

L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha lanciato un allarme sull’aumento dei casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti. Diverse autorità regolatorie europee hanno rilevato un preoccupante trend su Tiktok, in cui i ragazzi assumono il comune medicinale in quantità elevate per mettere alla prova le loro capacità di resistenza. Il sovradosaggio porta diversi rischi alla salute. L'allarme dell'Aifa sul sovradosaggio di paracetamolo Le conseguenze delle intossicazioni da paracetamolo I rischi del sovradosaggio di paracetamolo I sintomi del sovradosaggio L’allarme dell’Aifa sul sovradosaggio di paracetamolo L’Agenzia Italiana del Farmaco ha segnalato che, dopo la pandemia di Covid-19, sono aumentati i casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e talvolta si tratta di gesti “intenzionali”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paracetamolo dilaga tra adolescenti, i rischi del sovradosaggio tra danni al fegato e al sistema nervoso

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