A Trieste sono stati segnalati trenta studenti risultati positivi a un caso di tubercolosi. La notizia ha portato a un aumento dell’attenzione sulla malattia infettiva, che negli ultimi tempi ha ricevuto meno attenzione pubblica. Gli esperti hanno chiarito che la tubercolosi non è scomparsa e che, al contrario, il numero di casi è in aumento anche nel nostro paese. Sono in corso verifiche e controlli per contenere la diffusione e valutare l’efficacia delle misure di prevenzione, inclusa la vaccinazione.

Il caso di Trieste riporta l’attenzione su una malattia infettiva della quale di recente si era parlato poco, ma che secondo gli esperti non si è mai del tutto estinta, anzi sta vedendo crescere il numero di episodi, anche in Italia. Si tratta della tubercolosi o TBC, di cui sono risultati positivi trenta studenti del capoluogo giuliano. Tutti sono stati sottoposti a profilassi e l’infettivologo Matteo Bassetti rassicura sul fatto che non sarebbero contagiosi per altre persone, anche se esorta a seguire una terapia antibiotica per non avere conseguenze in terza età. Gli studenti positivi a Trieste. A riportare per primo la notizia della positività di trenta studenti a Trieste è il quotidiano locale Il Piccolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme tubercolosi a Trieste, positivi in 30 studenti. Le rassicurazioni degli esperti, rischi e vaccinazione

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