Il trapper Sacky indagato per le botte agli ebrei | Gridava Fuck Israel

Un trapper di 24 anni, noto come Sacky, è stato indagato dopo aver aggredito alcuni ebrei. Durante l’episodio, avrebbe urlato “Fuck Israel”. Il cantante, che ha circa 800.000 ascoltatori mensili su Spotify, è coinvolto in un’indagine per le botte subite dagli individui. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulla località dell’accaduto.

Sami Abou El Hassan — ovvero Sacky, il trapper ventiquattrenne da ottocentomila ascoltatori mensili su Spotify – è indagato per aver picchiato alcuni ebrei. Si tratta di due ragazzi argentini di 19 e 20 anni che erano a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni ebraiche. «Fuck Israe», gli ha urlato un gruppo di persone tra cui il trapper. Prima di dargli un pugno che lo ha fatto svenire e gli ha rotto il naso. L’agguato. Con lui, racconta Repubblica, c’era il suo braccio destro Abdurahman Hamza, pugile per diletto e membro della crew del cantante. Hamza è ai domiciliari con l’accusa di minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, studenti con la kippah aggrediti. Coinvolto anche il trapper Sacky. Insulti e pugni a due universitari: «Non si è dissociato»Due studenti universitari di 19 e 20 anni sono stati coinvolti in un’aggressione nel quartiere di Milano, poco dopo le 22.

Pestaggio antisemita in strada: indagato Sacky, rapper di San Siro. Ai domiciliari un pugile dilettanteUn rapper di San Siro è stato indagato per un pestaggio avvenuto in strada, con frasi antisemite e gesti di minaccia.