È stato annunciato il ritorno di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro, promosso dalle testate Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Per partecipare, è necessario inquadrare il QR Code e completare l’iscrizione. L’evento si rivolge a chi vuole approfondire temi legati all’agricoltura innovativa e alle nuove tecnologie nel settore.

Torna Agrofutura, il Festival dell’agricoltura del domani, l’iniziativa ideata e promossa dalle testate Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. L’appuntamento è nella giornata di domani a Palazzo Ducale di Pesaro per un confronto sull’innovazione delle filiere agroalimentari. Per iscriversi o seguire l’evento sono a disposizione il Qr Code o si può digitare ilrestodelcarlino.itcarlino-day-pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inquadra il QR Code e iscriviti ad Agrofutura

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