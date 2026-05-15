La nuova truffa dei parcheggi che ruba dati e soldi | s'inquadra il QR per pagare la sosta ma il sito è falso
A Pesaro, alcuni parcometri sono stati manipolati con QR code falsi che, una volta inquadrati, portano a pagine web non ufficiali. Questi siti ingannano gli automobilisti inducendoli a inserire i dati delle loro carte di credito, con il rischio di furti di denaro e di informazioni sensibili. La manomissione si è verificata in diverse aree di sosta cittadine, creando preoccupazione tra i residenti e i visitatori che desiderano pagare la sosta in modo rapido e sicuro.
A Pesaro diversi parcometri sono stati manomessi con Qr Code fraudolenti che reindirizzavano gli automobilisti verso pagine fake, progettate per sottrarre i dati delle carte di credito. Questa nuova truffa, chiamata "quishing" e rischia di diffondersi rapidamente anche nel resto d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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