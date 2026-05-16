Recentemente sono stati scoperti dei qr-code falsi sui parcometri, che vengono utilizzati per ingannare gli automobilisti. Chi pensa di pagare la sosta scansionando il codice rischia di perdere i soldi e i dati personali, mentre alcuni possono ricevere anche un verbale per sosta non pagata. Le autorità hanno avvertito di non inquadrare i qr-code sospetti, poiché si tratta di una truffa che sfrutta il sistema di pagamento digitale. Nessuna azione è ancora stata intrapresa contro i responsabili di queste frodi.

Pensi di pagare la sosta ed invece ti rubano i soldi, i dati digitali, e rischi perfino di vedere sul parabrezza il verbale per la sosta non pagata. Una truffa in piena regola quella che stanno rischiando gli utenti a Riccione. Ad accorgersi che qualcosa non andava nei parcometri soprattutto lungo il viale d’Annunzio sono stati i vigili. Gli agenti della polizia municipale hanno trovato dei Qr-code esposti, che nulla avevano anche vedere con le app che vengono utilizzate per la sosta. Il sistema dei truffatori è semplice: inquadrando i falsi Qr-code si finisce in siti che nulla c’entrano con le piattaforme autorizzate al pagamento della sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qr-code fasulli sui parcometri: "Non inquadrateli, è una truffa"

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