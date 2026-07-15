Inghilterra-Argentina | per me vale più di una semifinale

In Inghilterra e Argentina si gioca una partita che molti considerano più di una semifinale. La rivalità tra le due nazioni, radicata nel passato, si manifesta anche sul campo, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. La sfida coinvolge due squadre che hanno già vissuto momenti storici e tensioni legate a eventi passati. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con entrambe le nazionali che cercano di avanzare nel torneo.

Ci sono derby che dividono una città Roma contro la Lazio, che dividono l’Italia in due: la Juve contro l’Inter o contro il Napoli. Ma nessuna di queste rivalità è secondo me pari alla rivalità tra Argentina e Inghilterra. Che per la quinta volta nella storia dei Mondiali di calcio giocheranno contro, e la posta in gioco per questo imminente incontro sarà la finale, contro Francia o Spagna che giocano già stasera. Non stiamo parlando solo di calcio, ovvio. È la storia di due Paesi all’estremo, nord vs. sud, latini vs. anglosassoni, e che nel 1982 si sono fatti la guerra sul serio, per un arcipelago spelacchiato che gli inglesi chiamano Falklands e gli argentini continuano a chiamare Malvinas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Inghilterra - Argentina Mer 15/07/2026 H.21:00

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