L’altra semifinale del Mondiale sarà tra Argentina e Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio alle 21 a Bergamo. Le due squadre si affronteranno in una partita con elevato livello tecnico e agonistico. Da segnalare che sia Messi che Kane non hanno segnato in questa fase del torneo. La sfida si svolge nel contesto di una rassegna che ha visto eliminare due delle principali favorite, Spagna e Francia.

Sarà una sfida tra Argentina e Inghilterra, la seconda semifinale del Mondiale. Giocheranno mercoledì 15 luglio alle 21 (ora italiana) ad Atalanta e sarà un match ad altissimo contenuto tecnico ed agonistico mentre dall’altra parte del tabellone si scorderanno due favoritissime come Spagna e Francia. A contendersi la Coppa del Mondo è arrivato il meglio che ci fosse in circolazione e nemmeno il torneo extra large di Infantino ha riscritto la geografia del calcio mondiale. L’ultima notte dei quarti di finale a disegnato il camino che ci attende nella settimana conclusiva del mondiale nordamericano. Sia Argentina che Inghilterra hanno dovuto soffrire fino ai tempi supplementari per eliminare rispettivamente Svizzera e Norvegia, non senza spaventi e dubbi per due prestazioni inferiori rispetto a quelle messe in mostra nei turni precedenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sarà Argentina-Inghilterra l’altra semifinale. Messi e Kane a secco (per una volta)

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