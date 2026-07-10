Nella partita di quarti di finale a Miami, il confronto tra Erling Haaland e Harry Kane decide un posto in semifinale. La sfida tra i due attaccanti è tra i più attesi del torneo.

Nella terza sfida dei quarti ecco il confronto tra altri due grandi cannonieri del torneo: in palio un posto tra le prime 4, il norvegese pronto a fare la storia La terza partita dei quarti di finale in programma a Miami, che mette di fronte Erling Haaland e Harry Kane, è una delle più interessanti di questo Mondiale delle sorprese. I nordici hanno già raggiunto il miglior risultato della loro storia e adesso proveranno a entrare tra le prime quattro: scopriamo pronostico e quote di Norvegia-Inghilterra in programma sabato 11 luglio alle ore 23. La Norvegia aveva avviato la sua grande avventura mondiale dominando, nel corso delle qualificazioni, il girone dell'Italia, battuta per ben due volte, prima quando c'era Spalletti ct e poi anche Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norvegia-Inghilterra vale un posto in semifinale: il pronostico

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