Norvegia e Inghilterra si affrontano oggi, 11 luglio, nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali sportivi. Le probabili formazioni vedono entrambe le squadre schierare le loro principali stelle. È il primo confronto tra le due nazionali in questa fase del torneo.

Norvegia e Inghilterra scendono in campo oggi, 11 luglio, ai Mondiali 2026 per il terzo quarto di finale della competizione, probabilmente il più equilibrato. Chi vincerà sfiderà poi in semifinale la vincente di Argentina-Svizzera, mentre dopo le vittorie della Francia contro il Marocco e della Spagna contro il Belgio la prima semifinale, tutta europea, è già definita: Francia e Spagna si affronteranno per un posto in finale. La sfida nella sfida: Haaland contro Kane. In Norvegia-Inghilterra c’è anche una sfida nella sfida, tra i due uomini più rappresentativi delle rispettive nazionali e goleador anche nella Coppa del Mondo. Il ‘cyborg’... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Norvegia-Inghilterra oggi ai Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

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