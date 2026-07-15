Inghilterra-Argentina oggi ai Mondiali a che ora e dove vedere la semifinale in TV | ad Atlanta si fa la storia

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina si giocherà questa sera alle 21 allo stadio di Atlanta. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Inghilterra-Argentina è la semifinale dei Mondiali 2026. L'incontro si disputerà stasera allo Stadio di Atlanta, oggi 15 luglio, e prenderà il via alle ore 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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