Argentina-Egitto LIVE ai Mondiali 2026 diretta tv su DAZN | a che ora vedere la partita

La partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina ed Egitto si svolge a Atlanta. La diretta sarà trasmessa su DAZN. La partita è in corso e si attende il risultato finale. La partita si svolge in un orario specifico, ma non è stato ancora comunicato. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali eventi o risultati è stato fornito al momento.

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ARGENTINA-EGITTO - MONDIALI DI CALCIO

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