Mondiali polizia in allerta ad Atlanta per la semifinale Inghilterra-Argentina

Da sportmediaset.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze di polizia hanno schierato personale supplementare negli stadi e nelle aree vicine per la semifinale tra Inghilterra e Argentina. Sono stati rafforzati i controlli di sicurezza e aumentate le pattuglie nelle zone pubbliche, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti o disordini. La presenza delle forze dell’ordine è visibile lungo le strade e nelle zone di aggregazione, in attesa dell’inizio della partita.

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Atlanta rafforza la sicurezza per la partita dei Mondiali di calcio fra Inghilterra e Argentina. "Personale aggiuntivo è già in campo e sarà dislocato presso la sede dell'evento, le aree di intrattenimento e altre zone ad alta frequentazione per garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti", ha detto la polizia di Atlanta sottolineando che le misure "proattive decise sono volte a tutelare il pubblico, scoraggiare attività criminali e assicurare che residenti e visitatori possano godersi in sicurezza questo evento storico"., Le attese indicano che lo stadio da 75.000 posti sarà diviso a metà fra le tifoserie grazie alla presenza di nutrite comunità di espatriati di entrambi i paesi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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