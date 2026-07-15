Inghilterra-Argentina molto più di una partita

Da ilprimatonazionale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si giocherà la seconda semifinale dei Mondiali, tra Inghilterra e Argentina. La partita si svolgerà nel stadio della capitale e rappresenta il secondo match di questa fase del torneo, dopo la sfida tra Francia e Spagna. La semifinale tra Inghilterra e Argentina ripropone un confronto tra due nazionali con una lunga storia di incontri ufficiali e amichevoli. La partita segna anche il ritorno di due squadre che hanno già affrontato una semifinale ai Mondiali quarant’anni fa, nel 1986.

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Roma, 15 lug – Mondiali, penultimo atto. Così, dopo la prima semifinale tra Francia e Spagna, a quarant’anni dall’epica sfida dell’Azteca di Città del Messico, sarà ancora Inghilterra-Argentina. Novanta minuti – più eventuali supplementari e calci di rigore – che valgono molto più che una partita. Il calcio a Buenos Aires. Ma partiamo appunto dal calcio. Perché prima di quella che è diventata una delle principali rivalità sul campo da gioco e non, tra inglesi ed argentini i rapporti erano molto buoni, visto che furono proprio i britannici a portare il calcio a Buenos Aires. Tanto che le principali squadre argentine hanno spesso nomi in lingua inglese. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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