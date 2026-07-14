Durante una partita tra Argentina e Inghilterra, Julián recupera la palla su Xhaka e la passa a Nico González, che avvia un contropiede. Nel frattempo, Thiago Almada attraversa la trequarti avversaria.

Quando Julián recupera palla su Xhaka per appoggiarla a Nico González che innesca l’azione di contropiede, mentre Thiago Almada divora la trequarti elvetica con un occhio alla porta e uno a Messi, quando il suo tentativo rimbalza sul portiere per finire sui piedi di Lautaro Martínez, in ognuno dei fotogrammi del pallone che si insacca consegnando all’Albiceleste un posto tra le migliori quattro del Mondiale, la sensazione che tutto stia andando come sarebbe stato bellissimo andasse, come doveva andare, prende forma, compiutezza. Ad attendere chi vince, nella semifinale di sinistra del tabellone, c’è l’Inghilterra. E una sfida tra albionici e rioplatensi, l’ennesima, da un punto di vista narrativo è davvero la migliore che ci si potesse aspettare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Argentina-Inghilterra: non una partita come le altre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché ARGENTINA-INGHILTERRA non è mai solo una partita

Notizie e thread social correlati

Argentina-Inghilterra non sarà mai solo una partita, “fu Maradona che fece deflagrare tutto con le Malvinas”Nel 1986, l'incontro tra Argentina e Inghilterra nel Mondiale in Messico è ricordato per il goal di Maradona, che ha segnato una vittoria decisiva...

Sinner: “Non era una partita come le altre. Sono contento di aver vinto”Jannik Sinner ha vinto il suo match di primo turno a Wimbledon contro Miomir Kecmanovic, dopo oltre tre ore di gioco.

Temi più discussi: E ora Argentina e Inghilterra preparano la semifinale. Dalla guerra delle Malvinas alla Mano de Dios, ecco perché sarà sangue, sudore e lacrime in 90 minuti; Inghilterra-Argentina in semifinale: 40 anni dopo, la rivalità continua; Dalle Falkland alla Mano de Dios, perché Argentina-Inghilterra non è solo una questione di calcio; Mondiali, polemiche Inghilterra sui cori dell'Argentina per le Malvine.

#Mondiali, uno storico ha ribadito a El Mundo che #ArgentinaInghilterra non sarà mai una partita normale di calcio: da #Maradona alle #Malvinas x.com

22 giugno 1986 - La Mano de Dios, il controverso gol di apertura assegnato al calciatore argentino Diego Maradona durante la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra in una partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 reddit

Inghilterra-Argentina pronostico e quote: chi conquisterà la Finale?Scopri il pronostico su Inghilterra-Argentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per le Semifinali dei Mondiali 2026. calciomercato.com

Esaudito il desiderio dell’Argentina: contro l’Inghilterra ai Mondiali giocherà con la maglia bluInghilterra-Argentina è la semifinale dei Mondiali 2026. L'Argentina voleva giocare con la seconda maglia, quella blu, ed è stata accontentata ... fanpage.it