Francia-Spagna LIVE semifinale Mondiali 2026 diretta TV su Rai e DAZN | a che ora vedere la partita

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si gioca ad Arlington, in Texas, con la diretta su Rai e DAZN. La partita si svolge in una località statunitense e i dettagli su orario e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La sfida mette di fronte le due nazionali per un posto nella finale del torneo.

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FRANCIA - SPAGNA: SEMIFINALE MONDIALE 2026 o spagna

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