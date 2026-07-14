Francia-Spagna LIVE semifinale Mondiali 2026 diretta TV su Rai e DAZN | a che ora vedere la partita

Notizia in breve

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si gioca ad Arlington, in Texas, con la diretta su Rai e DAZN. La partita si svolge in una località statunitense e i dettagli su orario e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La sfida mette di fronte le due nazionali per un posto nella finale del torneo.