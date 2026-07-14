Francia-Spagna LIVE semifinale Mondiali 2026 diretta TV su Rai e DAZN | a che ora vedere la partita
La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si gioca ad Arlington, in Texas, con la diretta su Rai e DAZN. La partita si svolge in una località statunitense e i dettagli su orario e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La sfida mette di fronte le due nazionali per un posto nella finale del torneo.
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FRANCIA - SPAGNA: SEMIFINALE MONDIALE 2026 o spagna
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Io non so nulla di calcio. Mentre cresce l’attesa per la semifinale Francia-Spagna, sui social spagnoli è partita una campagna piuttosto insolita: i tifosi stanno chiedendo aiuto a Ester Expósito, fidanzata di Kylian Mbappé, per provare a mettere in difficoltà l facebook
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Ho appena realizzato che la Germania giocherà contro la Francia negli ottavi di finale, siete fiduciosi al riguardo? reddit