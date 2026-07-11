Norvegia-Inghilterra le probabili formazioni | Haaland sfida Kane semifinale in palio

Da video.gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita tra Norvegia e Inghilterra, valida per il terzo quarto di finale dei Mondiali, si prevede un confronto tra Haaland e Kane. Le probabili formazioni sono state annunciate, con le scelte di Solbakken per la Norvegia e Tuchel per l’Inghilterra. La gara si gioca in un match che potrebbe decidere l’accesso alla semifinale.

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Le probabili formazioni di Norvegia-Inghilterra, terzo quarto di finale dei Mondiali. Haaland sfida Kane in una gara che preannuncia spettacolo. Qui le scelte di Solbakken e Tuchel. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Norway vs England Preview | Haaland vs Kane in a Massive World Cup Quarterfinal!

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