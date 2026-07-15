Inghilterra-Argentina la sfida che nel 1966 portò alla nascita dei cartellini

Nel 1966, Inghilterra e Argentina si affrontarono in un match di Coppa del Mondo che si rivelò storico. La partita si giocò nei quarti di finale e portò alla creazione dei cartellini gialli e rossi, introdotti ufficialmente nelle regole del calcio. La sfida si concluse con la vittoria dell’Inghilterra, ma il confronto rimane ricordato anche per altri episodi che segnarono il torneo.

Quando si pensa a Inghilterra-Argentina, la mente va subito al quarto di finale del 1986, quello della «Mano di Dio» e del «Gol del Secolo» di Diego Armando Maradona. Ma la rivalità tra queste due Nazionali, che stasera, 15 luglio, si affronteranno nella semifinale del Mondiale americano, affonda le sue radici almeno a vent’anni prima. È il 1966, la Coppa del Mondo ospitata dagli inglesi. Anche qui, come nel 1986, è un quarto di finale. Passerà alla storia non soltanto delle sfide tra Argentina e Inghilterra, ma «grazie» a Antonio Ubaldo Rattín (e a un semaforo ) nel calcio furono introdotti i cartellini. Era il capitano e il 10 di quella Nazionale, ma non aveva alcuna caratteristica di chi veste quel numero di maglia. 🔗 Leggi su Open.online

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