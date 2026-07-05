Messico Inghilterra | quando nel 1966 Bobby Charlton fece capire che era l’anno giusto per i Maestri del calcio

Da Wembley 1966 al calore del Mondiale 2026: una sfida dal sapore antico a ruoli invertiti. Oggi, nel mitico e infuocato catino dell’ Estadio Azteca, Messico e Inghilterra si incrociano in una sfida da dentro o fuori valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Un match carico di tensione calcistica e grandi aspettative, che vede i padroni di casa spinti dal calore travolgente del proprio pubblico contro la nazionale dei Tre Leoni, determinata a confermarsi ai massimi livelli. Sebbene la differenza di valori parli chiaro – l’Inghilterra è quarta nel ranking Fifa, il Messico è 10 posti più sotto – c’è da constatare come il percorso finora sia stato decisamente più favorevole ai nordamericani, che non solo hanno vinto 4 gare su 4, ma non hanno neanche incassato un gol. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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México vs Inglaterra: La ÚNICA vez que se enfrentaron en un Mundial

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