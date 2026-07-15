Inghilterra-Argentina | la rivalità storica in cerca di gloria
Alle 21 italiane si gioca la semifinale tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali 2026, presso l'Atlanta Stadium in Georgia. Si tratta di una sfida tra due nazionali con una lunga rivalità nel calcio internazionale, in attesa di determinare quale delle due potrà accedere alla finale del torneo. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che cercano di proseguire il cammino nel mondiale.
L’angolo della partita. Questa sera, alle 21 italiane, si svolgerà un confronto attesissimo tra Inghilterra e Argentina, due vere e proprie potenze del calcio mondiale che si affrontano nella semifinale dei Mondiali di calcio 2026 all’Atlanta Stadium in Georgia. Questo match non è solo un incontro calcistico; è una rivincita storica che affonda le radici in rivalità decennali. L’Inghilterra, desiderosa di porre fine a un digiuno di vittorie che dura da sessanta anni, sfida un’Argentina che ambisce a ottenere un bis storico, vincendo per la seconda volta consecutiva il titolo. Non dimentichiamo la rievocazione di momenti iconici del passato, in particolare della leggendaria partita di 40 anni fa, caratterizzata dalla famosa “mano de Dios” di Diego Maradona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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