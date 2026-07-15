Inghilterra-Argentina | la rivalità storica in cerca di gloria

L’angolo della partita. Questa sera, alle 21 italiane, si svolgerà un confronto attesissimo tra Inghilterra e Argentina, due vere e proprie potenze del calcio mondiale che si affrontano nella semifinale dei Mondiali di calcio 2026 all’Atlanta Stadium in Georgia. Questo match non è solo un incontro calcistico; è una rivincita storica che affonda le radici in rivalità decennali. L’Inghilterra, desiderosa di porre fine a un digiuno di vittorie che dura da sessanta anni, sfida un’Argentina che ambisce a ottenere un bis storico, vincendo per la seconda volta consecutiva il titolo. Non dimentichiamo la rievocazione di momenti iconici del passato, in particolare della leggendaria partita di 40 anni fa, caratterizzata dalla famosa “mano de Dios” di Diego Maradona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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INGHILTERRA-ARGENTINA: Bellingham può spegnere la magia di Messi

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Argentina-Inghilterra: storia di una rivalità eterna e del mito di Maradona e MessiDurante il match tra Argentina e Inghilterra, è stato ricordato il conflitto delle Malvinas, con riferimenti storici alla guerra tra i due paesi.

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La seconda semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra si porta dietro una rivalità sportiva di lunga data, una guerra e vari precedenti memorabili x.com

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