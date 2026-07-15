Durante il match tra Argentina e Inghilterra, è stato ricordato il conflitto delle Malvinas, con riferimenti storici alla guerra tra i due paesi. La partita ha visto momenti di tensione e celebrazioni di giocatori iconici come Maradona e Messi. La rivalità tra le nazionali si intreccia con eventi storici e simboli nazionali, creando un’atmosfera carica di significato. La sfida si è svolta in un clima di forte emotività, con interventi di giocatori e commentatori che hanno richiamato anche aspetti storici e culturali.

C’era stata una guerra vera, mica uno scherzo. La conquista delle isole Malvinas da parte dell’Argentina e la successiva riconquista da parte dell'Inghilterra delle Falkland (è lo stesso arcipelago ma con due nomi diversi) era costata nel 1982 quasi mille vite umane: 649 per la parte Argentina, 258 tra gli inglesi, senza contare le perdite materiali: navi, aerei, sommergibili. Il generale Leopoldo Galtieri aveva mandato i suoi soldati allo sbaraglio con l’idea d risvegliare lo spirito patriottico degli argentini, invece ottenne l’esito opposto ovvero la sua destituzione e il rafforzamento dei consensi del popolo britannico nei confronti della premier Margareth Thatcher, la Lady di Ferro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina-Inghilterra: storia di una rivalità eterna e del mito di Maradona e Messi

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Inghilterra-Uruguay: gol e highlights | Amichevole internazionale

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