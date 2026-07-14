Una semifinale tra Inghilterra e Argentina si svolge ad Atlanta, con l’obiettivo di completare il quadro delle ultime due giornate dei Mondiali. La partita rappresenta una rivalità storica, riproposta dopo 40 anni. La sfida si gioca per decidere quale squadra avanzerà in finale, in un match che richiama l’attenzione di appassionati e tifosi di entrambe le nazioni. La partita è in corso e si attende il risultato.

Si gioca ad Atlanta la semifinale che dovrà completare il quadro delle ultime due giornate Mondiali: dopo 40 anni, ecco di nuovo la sfida in cui Maradona segnò il famoso gol di mano Che attesa per la seconda semifinale di questo Mondiale: è vero, ci sarà il confronto tra Kane e Messi, ma come dimenticare la sfida che 40 anni diventò una delle più iconiche della storia perché Maradona dopo aver segnato il gol di mano beffando Shilton e l'arbitro realizzò anche il gol del secolo partendo dalla sua metà campo. E allora scopriamo pronostico e quote di Inghilterra-Argentina in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21. L'Inghilterra è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra-Argentina, il pronostico: la rivalità del secolo vale un posto in finale

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England vs Argentina Will BREAK The World Cup… Here's Why

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Il mio pronostico per i quarti di finale: Francia 0 Marocco 1 Spagna 3 Belgio 1 Norvegia 2 Inghilterra 1 Argentina 2 Svizzera 0 Che dite? x.com

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