Dal 1986 a oggi, le due nazionali hanno vissuto percorsi diversi. Per il match del 2026, l’Argentina scenderà in campo contro l’Inghilterra indossando una maglia blu, simbolo dello status di squadra ospite. La divisa blu sostituisce le tradizionali maglie di colore diverso, riflettendo un cambio di stile e di immagine. La partita segna un nuovo capitolo nelle sfide tra le due nazionali, con una maglia che rappresenta un nuovo standard.

Inghilterra Argentina: dal 1986 al Mondiale 2026, come è cambiata la storia delle due Nazionali. L’Argentina scenderà in campo contro l’Inghilterra indossando la maglia blu, come impone lo status di squadra “fuori casa”. Ma le similitudini con lo storico quarto di finale del 22 giugno 1986 allo stadio Azteca si fermano qui. Quarant’anni fa a Città del Messico, l a Selección guidata da Diego Armando Maradona scese in campo con una divisa di fortuna, improvvisata meno di 48 ore prima per evitare il tessuto pesante della seconda maglia ufficiale usata contro l’Uruguay. Erano tempi diversi, in cui le ferite della guerra delle Malvinas erano fresche e alimentavano una profonda avversione geopolitica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inghilterra Argentina: la divisa è blu, ma il mondo è cambiato da quel 1986

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