Nella partita di ieri sera, l’Inghilterra e l’Argentina si sono affrontate nuovamente, replicando la sfida del 1986. L’Argentina ha schierato Messi al posto di Maradona, assente dalla squadra. La partita si è conclusa con il risultato di 2-2, con un gol di Messi e due reti inglesi. Nessuna espulsione o infortunio segnalato durante il match. La sfida è stata giocata senza ulteriori incidenti o interruzioni.

È di nuovo Inghilterra-Argentina. Come nel 1986 ma stavolta Maradona non c’è. Al suo posto l’Argentina ha Messi e ciascuno è libero di pensare se sia meglio o peggio per gli inglesi. Tuchel in qualche modo si è già espresso, lo aveva fatto a proposito di rigiocare all’Azteca, parlò di karma: “questa volta saremo noi a essere ripagati”. E col Messico in effetti è stato così. Ora si vedrà in semifinale. Si giocherà mercoledì alle 21. L’Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 grazie a uno strepitoso Bellingham che sta confermando di essere uno dei calciatori più forti del mondo e meriterebbe il Pallone d’oro. Un calciatore non inquadrabile, fuori dagli schemi, che a pallone sa giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È di nuovo Inghilterra-Argentina, la rivincita del 1986

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Mano de Dios, el Gol del Siglo y una Guerra - Argentina vs Inglaterra 1986

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le strade per la finale: Argentina e Francia prenotano la rivincita

L’Argentina fatica ma supera 3-1 la Svizzera ai supplementari. Ora l’Inghilterra in semifinaleL'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari al Kansas City Stadium, qualificandosi per le semifinali dei Mondiali.

Temi più discussi: Svizzera ko, battuta ai supplementari 3-1: l’Argentina vola in semifinale contro l’Inghilterra; Mondiali 2026, Norvegia e Svizzera ko. In semifinale Inghilterra e Argentina; Mondiali, l'Inghilterra di Bellingham e l'Argentina di Messi sono le ultime due semifinaliste: Norvegia e Svizzera eliminate ai quarti di finale; VIDEO | Mondiali, Argentina e Inghilterra si prendono la semifinale e vanno in sfida.

MONDIALI | L'Argentina si è qualificata per la semifinale contro l'Inghilterra, grazie alle reti di Alvarez e Martinez ai supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. #ANSA x.com

22 giugno 1986 - La Mano de Dios, il controverso gol di apertura assegnato al calciatore argentino Diego Maradona durante la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra in una partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 reddit

Nel segno di Diego (e Rattin): in semifinale non poteva non esserci Inghilterra-ArgentinaDi nuovo, come quarant’anni fa, sarà di nuovo Argentina contro Inghilterra in una semifinale dei Mondiali. La mistica che accompagna Lionel Messi ormai di fatto da un’intera carriera non potrà che ... tuttomercatoweb.com

Svizzera ko per 3-1 ai supplementari: l'Argentina in semifinale con l'InghilterraJulian Alvarez spedisce una brutta Argentina in semifinale. Una Seleccion sottotono soffre e la spunta 3-1 ai supplementari su una Svizzera solida e concreta ... msn.com