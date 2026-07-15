Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, i fischi hanno accompagnato gli inni nazionali. In campo, i giocatori si sono affrontati con durezza, con contatti frequenti e molte interruzioni. La tensione tra le due squadre si è percepita fin dai primi minuti, mentre il ritmo della partita è rimasto elevato fino alla fine.

La Spagna, dopo aver battuto nettamente la Francia ieri sera, attende la vincente della semifinale tra l’Argentina e l’Inghilterra. Su questa gara, ovviamente, si è scritto tantissimo, visti i trascorsi sportivi e non tra queste due nazionali: dalla guerra delle Falkland al match di Messico 1986 (dove Maradona segnò i due gol più famosi della storia del calcio). Inghilterra-Argentina, momenti di tensione già al momento degli inni. Questa partita, al netto di quanto detto da Scaloni in questi giorni, non sarà mai un match normale. A dimostrazione di ciò sono arrivati i canti dei tifosi argentini presenti allo stadio di Atlanta per coprire il momento dell’inno inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inghilterra-Argentina, è subito battaglia: fischi agli inni e durezza in campo

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